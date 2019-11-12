Denizli'de kadının ciğerinden çıkan şoke etti! Ölümden döndü

Denizli’de beş gün boyunca hastaneye giden 22 yaşındaki hastanın yapılan kontrollerinden baş ağrısı için çiğnediği karanfilin akciğerine kaçtığı tespit edildi. Genç kadının akciğerine saplanan karanfil yapılan müdahale ile çıkarıldı.

İlginç olayda, S.E.T., isimli 22 yaşındaki genç kadın solunumum güçlüğü çektiği gerekçesi ile doktora gitti. Yapılan kontroller sonrası S.E.T., Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastanın polikliniğe 5 gün boyunca süren nefes darlığı ve hırıltı şikayeti ile başvurduğunu kaydetti.