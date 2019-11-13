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Evde yangın çıktı: 1 kişi yaralandı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
BALKONDAN ATLAYAN BİLE VAR! DEHŞET ANLARI

'nın Çankaya ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, eli ve ayağında yanıklar oluşan balkondan atlayarak kendini kurtarırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Apartman sakinlerinde panik ve korkuya neden olan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi.

, bugün sabaha karşı Balgat semtinde Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. 'a ait dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sararken, komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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