Son dakika: İstanbul merkezli nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde dev operasyon!
Son dakika haberine göre nargile tütünü kaçakçılığı yapan 55 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskın düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 55 şüpheliden 6'sı yabancı uyruklu 39 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon 520 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Doğu illerinden zulalı araçlarla, anlaştıkları kargo acente sahipleri ve çalışanları aracılığıyla peynir tenekesi, çay paketi, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasında sigara, kaçak nargile tütünleri ile diğer kaçak tütün mamullerini gizleyerek İstanbul'a gönderildiğini belirledi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ekipler İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da önceden belirledikleri adreslerde haklarında gözaltı kararı bulunan 55 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 6'sı Suriye uyruklu toplam 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
3 MİLYON 520 BİN LİRALIK KAÇAK TÜTÜN MAMÜLÜNE EL KONULDU
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptıkları aramalarda piyasa değeri 3 milyon 520 bin lira olan 10 ton 22 kilo 949 gram kaçak nargile tütünü, 13 kilo 540 gram kaçak sigara tütünü, 30 bin kaçak sigara haline getirilmiş dolu makaron, bin 956 kaçak puro, 520 paket kaçak sigara, 200 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 220 elektronik sigara likidi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ile mermiler, 12 bin çakmak, bin 100 sahte TAPDK bandrolü ve kaçak eşyanın taşınmasında kullanılan 1 araç ele geçirdi. Gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 39 şüpheli ise Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler için emniyette işlem başlatıldı.
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