26.dönem POMEM başvuru sonuçları bugün açıklanacak mı? POMEM mülakat yerleri ne zaman belli olacak?
26.dönem POMEM başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Polis olma hayali kuran gençler, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen polis alımlarına başvurdu. Adaylar başvuru sonuçlarını uzun süredir bekliyor. Gün aşırı olarak, "POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 26.dönem POMEM başvuru sonuçları bugün açıklanacak mı? POMEM mülakat yerleri ne zaman belli olacak? İşte 26.dönem POMEM başvuruları ile ilgili merak edilenler...
26.dönem POMEM başvuru sonuçları bugün açıklanacak mı? POMEM mülakat yerleri ne zaman belli olacak? On binlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği polis alımından yararlanmak isteyen gençler, POMEM başvurusunda bulunmuştu. 26. dönem POMEM başvurularının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Ancak mülakat tarihi belli oldu. Şimdi gözler sonuçlar ve mülakat yerlerinde... Peki, 26.dönem POMEM başvuru sonuçları bugün açıklanacak mı? POMEM mülakat yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
26.DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
26.dönem POMEM başvuru sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi. Sonuçların Cuma gününe kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gün içerisinde de sonuçlar paylaşılabilir. POMEM sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Aşağıdaki linkten POMEM sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POMEM SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
26.DÖNEM POMEM BAŞVURULARI İLE KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?
26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacaktır. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.
MÜLAKAT TARİHİ VE YERLERİ İÇİN DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ!
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