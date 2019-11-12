Bursa'daki feci kazada hayatını kaybeden baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı.
Kaza, geçtiğimiz gün Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkinde meydana geldi. Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, 38 yaşındaki Necmi Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necmi Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Necmi Konuş'un eşi 35 yaşındaki Azize Konuş'un ve 7 aylık kızları Elif Konuş'un yoğun bakımdaki tedavisi halen sürmekte. Baba ile oğlu, bugün öğle namazını müteakip Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Emekli imam İsmail Konuş, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı'na defnedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İnsanlara satacaklardı! Ahlaksızlar
- Müge Anlı'da son dakika gelişmesi!
- Elazığ’da 9 milyon yıllık keşif! Tamamı görüntülendi
- İstanbul'da kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı
- Şehidimizden duygulandıran not! "Bir gün şehit olursam..."
- Rabia Naz nasıl öldü? Şok gelişme!
- Uzmanlardan İstanbul için kritik uyarı! Tehlikeli seviyeye ulaştı
- İşte yüreklerin yandığı o an!
- Taksim Camii ibadete ne zaman açılacak?
- Gözler POMEM sonuçlarında...
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...
- İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası yalanını çürüten tarihi belgeler!
- Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
- İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi
- Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama