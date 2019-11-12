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Türkiye, kasım ayında sıcaklık rekoru kırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
TÜRKİYE, KASIM AYINDA SICAKLIK REKORU KIRDI

, tarihinin en sıcak kasım ayını yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın güneyi ve 'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile 'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve kıyıları ile 'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın güneyi ve 'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Türkiye, kasım ayında sıcaklık rekoru kırdı TÜRKİYE, KASIM AYINDA SICAKLIK REKORU KIRDI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İstanbul: Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

Adana: Az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 20

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21

SICAKLIK REKORU KIRILDI
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı raporda, 'de kasım ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı da açıklandı.

10 GÜN YAĞIŞ YOK

10 günlük yapılan hava tahmin raporunda, Orta Akdeniz'de oluşan siklon nedeniyle Ege kıyıları ve Trakya hariç, Türkiye'de yağış beklenmediği de belirtildi.

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