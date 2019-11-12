Türkiye, kasım ayında sıcaklık rekoru kırdı
Türkiye, tarihinin en sıcak kasım ayını yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İstanbul: Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27
Adana: Az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 20
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21
SICAKLIK REKORU KIRILDI
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı raporda, Türkiye'de kasım ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı da açıklandı.
10 GÜN YAĞIŞ YOK
10 günlük yapılan hava tahmin raporunda, Orta Akdeniz'de oluşan siklon nedeniyle Ege kıyıları ve Trakya hariç, Türkiye'de yağış beklenmediği de belirtildi.
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