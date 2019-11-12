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Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
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'da böceklenmiş unları araziye kurdukları makinede eleyip, piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde M.S.'nin, 'da fırıncılık yapan A.G.'den aldığı son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş ekmeklik unları, Çeltikçi'ye getirdikten sonra eleyerek çuvallayıp, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

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