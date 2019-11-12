Uzmanlardan İstanbul için kritik uyarı! Tehlikeli seviyeye ulaştı

Uzmanlar İstanbul'un bazı illerinde hava kirliliğinin arttığını ve büyük tehlikeye neden olduğunu açıkladı. En kirli havanın Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy'de olduğunu söyleyen uzmanlar Alibeyköy'de açık havada bisiklet sürmeyi, yürüyüş ve piknik yapmayı sağlıksız olarak değerlendirdi. Bu durumun 15 gündür sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da yüksek basınç var. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım. Bilhassa yaşlılar dikkatli olmalı'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, İstanbul'da bazı noktalarında hava kirliliği oranı tehlikeli boyuta ulaştı. Raporu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Son 15 gündür İstanbul'da yüksek basınç var. Yağmur yok, rüzgar yok, sıcaklık yüksek. Bunların üçü de hava kirliliğini artırıcı rollerdir. 15 gündür devam ediyor bunlar" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Yüksek basıncın olduğu havalarda, hava kirliliği bu kış biraz canımızı sıkacak. Rüzgar varsa, yağmur varsa bu hava kirliliği olmayacaktır. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım. Bilhassa yaşlılar dikkatli olmalı" diye konuştu.