İstanbul'da kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs, Beyoğlu'nda Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadından para istedi. Para alamayınca elinde tuttuğu inşaat demirini kadına sapladı.

İstanbun, Beyoğlu'nda Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Saat 10.15'te meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.