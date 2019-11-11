N11 11.11 çılgınlığı! N11 çöktü mü? N11 neden açılmıyor? N11 nasıl alışveriş yapılır?

Türkiye'de 11.11 etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Yüzlerce online satış sitesi dev indirimler gerçekleştirdi. Türkiye'nin dev alışveriş sitelerinden n11.com'da dev indirimlere katıldı. On binlerce farklı üründe indirim gerçekleştiren n11.com'a büyük ilgi var. Site zaman zaman erişilmez hale gelebiliyor. Binlerce kişi n11.com'a ulaşamadığını belirtiyor. Peki, N11 çöktü mü? N11 neden açılmıyor? N11 nasıl alışveriş yapılır? İşte detaylar...

N11 çöktü mü? N11 neden açılmıyor? N11 nasıl alışveriş yapılır? Bu sorular merakla araştırılıyor. Türkiye'de 11.11 Dünya Bekarlar Günü çılgınlığı alışveriş ile sürüyor. Sevgililer Günü'ne karşılık olarak ortaya çıkan, 4 tane 1'in sembolize ettiği 11.11 kısa sürede kapitalist dünyanın bir etkinliği haline geldi. Ali Baba'nın başlattığı alışveriş çılgınlığı her yıl online satış sitelerinin katılımı ile daha da büyüdü. Bu yıl da binlerce online site 11.11 kampanyası düzenledi. O kampanyaya Türkiye'nin dev alışveriş sitelerinden n11 öncülük ediyor. N11 indirimlerinden yararlanmak isteyenler siteye yoğun giriş yapıyor. Birçok kullanıcı erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Peki, N11 çöktü mü? N11 neden açılmıyor? N11 nasıl alışveriş yapılır? İşte detaylar...

N11 ÇÖKTÜ MÜ?

N11 sitesine an itibarıyla giriş yapılabiliyor. Ancak birçok kullanıcı erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. N11 sitesinde yaşanan yoğunluk sisteme erişimi zorlaştırıyor olabilir. Sitede zaman zaman kopmalar yaşansa da genel olarak bir çökme söz konusu değil.