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Şanlıurfa'da feci kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
ŞANLIURFA'DA FECİ KAZA

'da otomobilin devrilmesi sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mesut Özçur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ç. yönetimindeki 55 GY 114 plakalı otomobil, -Suruç kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mesut Özçur (18) yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza ŞANLIURFA'DA FECİ KAZA

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mesut Özçur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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