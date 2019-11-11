11 milyon fidan toprakla buluşacak! Geleceğe Nefes fidan dikim yerleri nerede?

Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklaşa başlattıkları Geleceğe Nefes Ol kampanyası için beklenen gün geldi. Dakikalar sonra 11 milyon fidan 81 ilde toprak ile buluşacak. Fidan sahiplenenler dikim etkinliğine katılabilecek. Fidanını kendi elleri ile toprağa vermek etkinlikte yer alarak tarihe tanıklık etmek isteyenler, "Geleceğe Nefes fidan dikim yerleri nerede?" araştırmasını yapıyor. Peki, Geleceğe Nefes fidan dikim yerleri nerede? Fidan dikimi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile Türkiye rekorlar kitabına girecek. 11 milyon fidanın 81 ilde aynı anda toprakla buluşacağı etkinliğin bir eşi ve benzeri daha önce gerçekleştirilmedi. Yeşil bir Türkiye için başlatılan kampanyaya ilgi çığ gibi büyüdü. Fidan sahiplenenler kısa sürede 11 milyon fidanı tüketti. Bunun yanı sıra 10 TL karşılığında fidan bağışlayanlar da oldu. Fidan sahiplenenler ve bağışlayanlar tarihi anlara tanıklık etmek istiyor. Peki, Geleceğe Nefes fidan dikim yerleri nerede? İşte detaylar...

GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

Geleceğe Nefes Ol etkinlik sayfası üzerinden fidan sahiplenenlere katılım belgesi verildi. Katılım belgesinin üzerinde fidan dikim yerleri de yer aldı. Vatandaşlar hangi ilde fidan sahiplendiyse o ildeki dikim alanlarına yönlendirildi. Ancak fidan dikim alanlarına giderek tarihi ana tanıklık etmek ve yardımcı olmak mümkün. Fidanlar saat 11.11'de toprağa verilecek. Aşağıdaki adresten etkinlik bilgilerine erişebilirsiniz.

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GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?



Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.