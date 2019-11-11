11.11 Dünya Bekarlar Günü ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. Sevgililer Günü'nün karşıtı olarak ortaya çıkan Dünya Bekarlar Günü, alışveriş firmalarının da kampanya günü oldu. Birçok alışveriş sitesi Ali Baba'nın başlattığı kampanyaya katılarak her yıl bugün çılgın indirimler gerçekleştiriyor. Milyonlarca kişinin ilgi gösterdiği bugünün ortaya çıkışı merak ediliyor. Peki, 11.11 Dünya Bekarlar Günü nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Dünya Bekarlar Günü etkinlikleri neler? İşte detaylar...

11.11 Dünya Bekarlar Günü ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. Sevgililer Günü'nün karşıtı olarak ortaya çıkan Dünya Bekarlar Günü, alışveriş firmalarının da kampanya günü oldu. Birçok alışveriş sitesi Ali Baba'nın başlattığı kampanyaya katılarak her yıl bugün çılgın indirimler gerçekleştiriyor. Milyonlarca kişinin ilgi gösterdiği bugünün ortaya çıkışı merak ediliyor. Peki, 11.11 Dünya Bekarlar Günü nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Dünya Bekarlar Günü etkinlikleri neler? İşte detaylar...

11.11 DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Bekarlar günü 1990'lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört "yalnız 1'den oluşan 11/11 olarak belirlendi.

ALIŞVERİŞ DEVLERİNİN KAMPANYA GÜNÜ OLDU

Ancak sanal satış devi Alibaba, bu tarihi 2009'da indirim günü olarak belirleyince, yavaş yavaş dev bir alışveriş çılgınlığına dönüştü.

Alibaba'ya göre Çinli tüketiciler 11 Kasım 2017'de internet alışverişine 25,3 milyar dolar harcadı.

ABD'li tüketiciler ise Kara Cuma'da 5 milyar, Siber Pazartesi'nde ise 6,6 milyar dolar harcadılar.

Amerikalılar, geçen yıl Şükran Günü ve Siber Pazartesi'ne kadar olan beş günlük sürede internet üzerinden ve normal alışverişlerde 19,6 milyar dolar harcadı.

Alışveriş çılgınlığı son birkaç yıldır Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda.