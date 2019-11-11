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Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
ÜNİVERSİTELİ KIZLARI KABUSU! VE YAKALANDI...

'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü bulunan sapık, polis ekiplerinin 452 adet güvenlik kamerasını tek tek incelemesi sonucu evine yapılan operasyonla yakalandı. Uludağ Üniversitesi da Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teşekkür ederek, "Sevgili gençler kendinizi güvende hissedin" mesajı paylaştı.

Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. 33 yaşındaki Y.G. polis ekipleri tarafından ikametine yapılan şafak baskını sonucu gözaltına alındı.

"KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDEBİLİRLER""

Şüpheli Y.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan Uludağ Üniversitesi da öğrencilerin yüreğine su serpen açıklamayı yaparak, "Sevgili Gençler; Emniyet Müdürümüzün duyarlılığı sonucu ilgili kişi yakalanmıştır. Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerekli önlemler de alınmış olduğu için gençlerimiz kendilerini güvende hissedebilirler" dedi.

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