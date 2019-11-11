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Adana'da garip olay! Parasızlıktan intihara kalkıştı, para saçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
ADANA'DA GARİP OLAY! PARASIZLIKTAN İNTİHARA KALKIŞTI...

'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat işçileri çalıştıkları binanın 15. katına bir kişinin çıktığını ve etmek istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler isminin M.H.A.Y. (52) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek ölmek istediğini belirtti. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için büyük çaba harcadı. M.H.A.Y. kendisini ikna etmek isteyen ekiplere cebinden çıkardığı parayı atarak karşılık verdi.



Bir süre şahıs cebindeki bütün paraları aşağı atarak ölmek istediğini söyledi. Ancak polis ve Can-Kur ekipleri buna izin vermeyerek M.H.A.Y.'yi uzun uğraşlar sonrası ikna etti. M.H.A.Y. ikna edilip polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Şahsın ekonomik sıkıntıları olduğu, bu nedenle intihar etmek istediği öğrenildi.

Adana'da garip olay! Parasızlıktan intihara kalkıştı, para saçtı ADANA'DA GARİP OLAY! PARASIZLIKTAN İNTİHARA KALKIŞTI, PARA SAÇTI

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