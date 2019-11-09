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İstanbul'da ilginç yıkım! Hasar gören bina...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2019
İSTANBUL'DA İLGİNÇ YIKIM! HASAR GÖREN BİNA...

'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki sonrası 'de hasar gören bir bina hakkında yıkım kararı verildi. Geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları için değişik bir yöntem seçildi. Bitişikte bulunan binaların yıkımdan zarar görmemesi için küçük bir iş makinesi vinç yardımıyla 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan İnönü Mahallesi Ardahan Caddesi'ndeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Tamamen tahliye edilerek incelemeler yapılan binanın yıkımına karar verildi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları için değişik bir yöntem seçildi. Hasarlı binanın bitişiğinde bulunan diğer binaların yıkımdan zarar görmemesi için küçük bir iş makinesi vinç yardımıyla 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

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