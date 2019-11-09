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İzmir'de vahşet! Elleri ve ayakları iple bağlanmış halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
VAHŞET! CAMİ İNŞAATINDA ÇALIŞAN İŞÇİ...

'de içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan işçinin, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

içindeki cami inşaatının yanından dün akşam geçenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, el ve ayakları bağlı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Kampüs içindeki cami inşaatında çalıştığı belirlenen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişinin cesedinde, yara ve darp izine rastlanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Polis, olayı çözmek için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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