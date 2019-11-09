İzmir'de vahşet! Elleri ve ayakları iple bağlanmış halde bulundu
İzmir'de Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan işçinin, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatının yanından dün akşam geçenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, el ve ayakları bağlı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
DARP İZİNE RASTLANMADI
Kampüs içindeki cami inşaatında çalıştığı belirlenen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişinin cesedinde, yara ve darp izine rastlanmadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Polis, olayı çözmek için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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