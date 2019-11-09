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Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR! POLİS ARACINI ÇALDI

İstanbul Başakşehir’de polis ekibi, TEM Otoyolu’ndan cezaevine 17 yaşındaki bir suçluyu götürdüğü esnada sivil polis arabasına öndeki araçtan parça sıçradı. Olaya bakmak için inen polisin boşluğundan yararlanan şüpheli, sivil polis aracını alarak kaçtı. Polis, Avcılar ilçesinde aracı bırakıp kaçan suçluyu arıyor.

Olay, TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi.

POLİS ARACINI ÇALDI

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro polisleri 17 yaşında bir suçluyu Maltepe Cezaevine götürüyordu. Sivil polis arabası yolda seyir halindeyken başka bir araçtan malzemeler fırlayarak kaportaya çarptı. Polislerin kontrol için durduğu esnada zanlı, sivil ekip otosunu alarak kaçtı.

ARACI BIRAKARAK KAÇTI

Polis ekiplerinin uzun süre peşine düştüğü zanlı, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sokağa aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Aracın kaportasında zanlının kaçarken sağa sola vurmasından kaynaklı zarar olduğu görüldü.

Polis siyah giyimli olduğu belirlenen zanlıyı arama çalışmalarına başladı. İHA

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