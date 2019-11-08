TUS tercih sonuçları açıklandı! TUS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM, TUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 23-31 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki, TUS tercih sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÖSYM'nin düzenlediği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri için binlerce adayın heyecanlı bekleyişi son buldu. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir dal seçme sınavı olan TUS tercih sonuçları bugün sınava giren adaylar için erişime açıldı. Uzman adayları Prof.Dr. Halis Aygün tarafından sosyal medya hesabındaki paylaşımın ardından internet üzerinden "TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyordu. Peki, TUS tercih sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih sonuçları Prof.Dr. Halis Aygün'ün twitter hesabından yaptığı açıklama ile netlik kazandı. Sonuçların bugün öğleden sonra adayların erişimine açılacağı bilgisi verilmişti. Sonuçlar adayların erişimine açıldı.