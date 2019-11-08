Karabük'te yabancı uyruklu kadınla fuhuş tuzağı
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
Karabük'te, yabancı uyruklu kadını ev ve temizlik işleri diye İstanbul'dan kandırıp getiren ve zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
TEMİZLİK İŞİ VAADİYLE KANDIRIP FUHUŞ BATAĞINA SÜRÜKLEMİŞ
Operasyonda ev ve temizlik işlerinde çalıştırılmak vaadiyle kandırılarak İstanbul'dan Karabük'e getirilen Özbekistan uyruklu N.S.'ye zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen D.K. ve N.Y., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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