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Karabük'te yabancı uyruklu kadınla fuhuş tuzağı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
KARABÜK'TE YABANCI UYRUKLU KADINLA FUHUŞ TUZAĞI

'te, yabancı uyruklu kadını ev ve temizlik işleri diye 'dan kandırıp getiren ve zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

TEMİZLİK İŞİ VAADİYLE KANDIRIP FUHUŞ BATAĞINA SÜRÜKLEMİŞ

Operasyonda ev ve temizlik işlerinde çalıştırılmak vaadiyle kandırılarak 'dan Karabük'e getirilen Özbekistan uyruklu N.S.'ye zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen D.K. ve N.Y., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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