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Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
ÖLÜM SAÇACAKLARDI! TAM 7 TON

'ın Saray ilçesinde 7 ton ele geçirildi. Saray ilçesinde eski bir süt fabrikasında ele geçirilen sahte içkiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.

KİMYASAL MADDELER VE SAHTE BANDROLLER

Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.

ÖLÜM SAÇACAKLARDI

Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli M.Ç.'yi gözaltına aldı. Sahte içkilerin 'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.

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