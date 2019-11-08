Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 7 ton sahte içki ele geçirildi. Saray ilçesinde eski bir süt fabrikasında ele geçirilen sahte içkiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.
KİMYASAL MADDELER VE SAHTE BANDROLLER
Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.
ÖLÜM SAÇACAKLARDI
Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli M.Ç.'yi gözaltına aldı. Sahte içkilerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.
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