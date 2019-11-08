70 yaşındaki adamı sopalarla dövdüler

Samsun'da yöneticisi olduğu apartmanın önünde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren 3 genci uyarmak için aşağıya inen 70 yaşındaki Temel Özer, kafasına aldığı şişe ve sopa darbeleri sonucu yaralandı. Özer, bekçiler tarafından gençlerin saldırısından kurtarılırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı saldırı anını anlatan Özer, "Aşağıya inmemde ki sebep, özür dileyeceklerini düşünmekti, ama öyle olmadı" dedi.

Olay, 1 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Özer, yöneticisi olduğu apartman önünde alkol alıp, çevreye rahatsızlık veren İsmail A., Enes Ş. ve F.K.'yı uyarmak için evinin penceresine çıktı. Özer'in uyarıda bulunduğu gençler, ellerindeki bira şişlerini apartmana fırlatarak tepki gösterdi. Özer bu kez apartman önündeki gençleri uyarmak için aşağıya indi. Çıkan tartışma sonucu grup ellerindeki bira şişeleriyle başına vurduğu yönetici, yere yığıldı. Şüpheli 3 gençten 2'si çevredeki bekçi ekiplerince yakalanırken, İsmail A. ise kaçtı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Özer, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Özer, darp raporu alarak şikâyette bulundu.

3 GENCİN 2'Sİ TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli İsmail A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında olayı hatırlamadıklarını söylediği belirtildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail A., Enes Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken F.K. ise serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı ise apartmanın çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde; şüphelilerin, başına sopa ve bira şişesiyle saldırdığı yöneticinin aniden yere yığıldığı, ardından da gelen bekçilerin gruba müdahale ettiği görülüyor.

"DÜŞMANA VURUR GİBİ VURDULAR"

Olay anını anlatan Özer, gurubun içinde birin kendisinden özür dilediğini, diğerlerinin de özür dileyeceğini bekleyerek evden dışarı çıktığını söyledi. Özer, Gençleri, muhabbetlerini başka yerde yapmaları yönünde cama çıkarak uyardım. İçlerinden biri özür diledi fakat diğer 3 arkadaşı ellerinde bulunan şişeleri, küfür ederek atmaya başladı. Bende aşağıya inerek, 'Bunu neden yapıyorsunuz, bana nasıl küfür edersiniz 70 yaşında insana küfür etmeye utamıyor musunuz' dedim. Bu sırada içlerinden biri cam şişeyi kafama vurarak dengemi kaybedip düşmeme neden oldu. Ardından 3'ü üzerime çıkarak düşmana vurur gibi vurmaya başladılar. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldım dedi.

"ÖZÜR DİLEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Bekçilerin ve çevre halkının müdahalesi sayesinde çok daha ciddi bir olayın meydana gelmesinin engellendiğini söyleyen Özer, Aşağı inmemdeki en büyük sebep, özür dileyeceklerini düşünmekti. Ama öyle olmadı. 70 yaşında hiç tanımadıkları bir insana bu şekilde saldıran vahşilerin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Karakola gidince de olayı hatırlamadıklarını söylüyorlar. Madem hatırlamıyorlar, ekip geldiğinde neden tazı gibi kaçtılar diye konuştu.