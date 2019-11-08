'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
Bursa'da operasyon düzenleyen narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayan 5 kişi, ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralanırken 1 kişi gözaltına aldı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde dün gece meydana geldi. Operasyon düzenleyen narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 5 kişi, otomobilleri ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı bırakan şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı.
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