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Sivas'ta dilencinin üzerinden 2 bin liradan fazla para çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
DİLENCİDEN ŞAŞIRTAN İTİRAF!

'ta  zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı 73 yaşındaki M.D.'nin üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı. M.D., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen nüfusuna kayıtlı M.D.'nin üzerinde arama yapıldı.

"EVİN BORCUNU ÖDEMEK İÇİN"

M.D.'nin ceplerinde 2 bin 280 lira, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan M.D., otobüs terminale götürülerek, memleketine gönderildi.

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