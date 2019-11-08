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Jandarmadan İstanbul'da sahte para operasyonu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
JANDARMA TAKİBE ALDI! DÜĞMEYE BASILDI

'da düzenlenen operasyonda, bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Suç örgütü üyelerini takibe alan ekipleri, zanlıların, basılan sahte paraları diğer kentlere götürmek üzere farklı semtlerde buluştukları kişilere verdiklerini tespit etti.

İl Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün bastıkları sahte paraları diğer kentlerde piyasaya sürdürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Suç örgütü üyelerini takibe alan jandarma ekipleri, zanlıların, basılan sahte paraları diğer kentlere götürmek üzere farklı semtlerde buluştukları kişilere verdiklerini tespit etti.



Bunun üzerine zanlıların iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.A. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halinde sahte 500 bin lira ile 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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