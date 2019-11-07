Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 25 ton kaçak akaryakıt buldu.
Şüpheliler L.E, G.Ç, E.D. ve M.A. gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Adana'da pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
- Hasta eşi için 74 yaşında ehliyet aldı
- Ormanda ilkel malzemelerle yaptı! Milyonlar izledi...
- Adana'da mahalle kavgası: 1 yaralı
- Bear Grylls böyle kandırmış! Foyası ortaya çıktı...
- Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
- İzmir'de feci olay! Çocukların oyunu yaşlı kadını öldürdü
- Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü!
- Trabzon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
- 55 yıllık inat
Daha Fazla Gör
- Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Trump'tan rest
- Erdoğan'ın çağrısıyla üretilen 'sniper'a 3 ülkeden teklif!
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
- Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
- Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…