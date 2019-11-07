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Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2019
25 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

'de düzenlenen operasyonda 25 ton ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 25 ton buldu.

Şüpheliler L.E, G.Ç, E.D. ve M.A. gözaltına alındı.

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