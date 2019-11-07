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Eşinin desteğiyle mezar taşı üretmeye başladı, ön yargıları yıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
MESLEĞİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKIYOR!

'da 3 çocuk annesi Güldane (45), evde boş oturmamak için mermer üretimine başladı. Çevresindekilerin ön yargısını 5 yıllık başarılı çalışması sayesinde yıkan Karaca, mezar taşı fiyatlarının bin 200 TL'den başladığını ve istenilene göre üst sınırının bulunmadığını anlattı. Karaca, yılda ortalama bin mezar tasarladığını söyledi.

Çukurova ilçesindeki Karslılar Mahallesi'nde yaşayan Güldane , 20 yıl önce eşi Ümit ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 12, 15 ve 19 yaşlarında olan 3 çocuğu oldu. Karaca, 5 yıl önce en küçük çocuğu da okula başladıktan sonra evde vakit geçirmemek için üreticisi eşinin Kabasakal Mezarlığı yakınlarındaki atölyesinde çalışmaya başladı.

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