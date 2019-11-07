Antalya'da inanılmaz görüntüler! Balon balıkları sert kabuklu midyeleri anında yok etti
Antalya'da güçlü çenesiyle tenekeyi bile rahatlıkla parçalayabilen balon balığı, denizin altında sert kabuklu midyeyi saniyeler içinde yok etti. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan ve son yıllarda balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balıkları, görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Su Altı Topluluğu öğrencileriyle birlikte balon balıklarını su altı kamerasıyla çekti. Balon balıklarının, verilen sert kabuklu midyeleri birkaç saniye içinde yok ettiği görüldü.
AŞIRI ÇOĞALDILAR
Görüntüleri çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının aşırı çoğaldığını söyledi. Deneme amaçlı denizin altında sert kabuklu midyeyi balon balıklarının önüne attıklarını anlatan Gökoğlu, "Çok çabuk kabukları parçalayarak, içindeki eti yediler. Balon balıklarının kerpeten benzeri bütün bir diş yapısı var. Bu diş yapılarıyla kabukluları çok çabuk kırabiliyor. Balık tutamadıkları zaman midye, istiridye gibi canlılarla besleniyor" dedi.
"BALON BALIKLARININ KARACİĞER VE GONATLARI ÇOK TEHLİKELİ"
Mersin'in Bozyazı ilçesi sahiline vuran balon balıklarını yedikten sonra telef olan kedilerin hatırlatılması üzerine Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balıklarının karaciğer ve gonatları çok tehlikeli. Yüksek miktarda toksin içeriyor. Kediler muhtemelen bu balıkları bütün her şeyi ile yedi daha önce Kumluca'da bir arkadaşım tuttuğu balon balıklarının ciğerini kümesindeki tavuklara yedirmişti. Bir kümes tavuk telef olmuştu. Bu işin ciddiyetini ve tüketilmemesi gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.
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