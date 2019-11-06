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Giresunlu hurdacı çöpte bulduğu altın dolu poşeti polise teslim etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ÇÖPTE BULDU HEMEN POLİSE TESLİM ETTİ

’un Espiye ilçesinde atık toplama işiyle uğraşan Ali Akdoğan çöp konteynerinde poşetin içinde bulduğu altınları sahibinin bulunması için polise teslim etti. Her sabah evinin yakınlarındaki çöp konteynerine baktığını belirten Ali Akdoğan açıklamasında, "Benim için en önemli şey helalinden kazanmaktır o düşünce ile bunu yaptım” dedi.

Espiye ilçesinde hurdacılık yaparak hayatını kazanan Ali Akdoğan, hurda aramak için karıştırdığı sırada poşet içerisinde altın buldu.

"20 BİN TL DEĞERİNDE"

Akdoğan, bulduğu altınları ihtiyacı olmasına rağmen gidip polise teslim etti. Akdoğan, "Çöpü karıştırırken bir poşet buldum. Poşetin içinde altınları görünce şaşırdım. Bulduğum poşetin içinde sonradan öğrendiğim yaklaşık 20 bin TL'ye değerindeki altın dolu poşeti Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek teslim ettim" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY HELALİNDEN KAZANMAK"

Her sabah evinin yakınlarındaki çöp konteynerine baktığını belirten Akdoğan, "Evime ekmek götürürken helalinden kazanmayı istiyorum. Her sabah yaptığım gibi nasibimi ararken böyle bir durumla karşılaştım ve hiç düşünmeden emniyete giderek altınların sahibine ulaşması için teslim ettim. Benim için en önemli şey helalinden kazanmaktır o düşünce ile bunu yaptım" ifadelerini kullandı.

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