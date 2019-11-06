06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Fatih'te vahşet! Bir evde 4 ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
FATİH'TE VAHŞET! BİR EVDE 4 CESET BULUNDU

Son dakika haberine göre Kaymakamlığından yapılan açıklamada Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir evde 2 erkek ve 2 kadına ait toplam 4 ceset bulunduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti.

Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.

AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN