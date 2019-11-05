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TÜBİTAK'ta FETÖ soruşturması: 20 kişiye gözaltı kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
POLİS KRİTİK KURUMDA ÇALIŞAN İSİMLERİN PEŞİNDE!

merkezli 5 ilde yürütülen / soruşturmasında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda () çalışan ve görevden ayrılan 19 kişi ile Savunma Sanayi Başkanlığı'nda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, bünyesinde çalışan kişilerin, FETÖ'nün 'büfe-ankesör' yöntemini kullanarak örgütsel haberleşme ağında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

POLİS PEŞLERİNDE

Bunun üzerine, 3'ü TÜBİTAK'ta çalışan, 16'sı görevden ayrılan ve 1'i de Başkanlığı'nda çalışan 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, , , ve 'de çalışma başlatıldı.

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