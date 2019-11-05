Kocaeli'de denizde ceset bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 55-60 yaşlarında bir kişiye ait olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocael'de Eskihisar kale altı yürüyüş yolu mevkisinde denizde erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce denizden çıkarılan ve üzerinden kimlik bulunmayan ceset, incelemelerin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin 55-60 yaşlarında bir kişiye ait olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.