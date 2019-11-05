Ataşehir'de TEM'i kapatarak 'drift' yapan 5 sürücü gözaltında!
İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi. Polis ekipleri, trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu tespit edilen 5 sürücü gözaltına alındı.Ataşehir TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde pazar günü öğle saatlerinde düğün konvoyundaki araç sürücüleri, yolu trafiğe kapatarak drift yaptı. Yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye atan araç sürücüleri, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekiplerince araç plakalarından tek tek tespit edildi. 2'si dirft yapan 3'ü yolu kapatan olmak üzere 5 sürücü gözaltına alınarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
EHLİYETLERİNE EL KONULDU
Drift yapan 2 sürücüye 5 bin lira, yolu kapatan 3 sürücüye ise 108 lira para cezası verildi. Ayrıca drift yapan 2 sürücünün ehliyetleri 2 ay süreyle el konulurken, diğer 3 sürücünün de sağlık raporları alınana kadar ehliyetlerine el konuldu. E.A.T.'nin kullandığı 34 BUE 340 plakalı araç trafikten men edildi. Sürücüler, O.B, M.E.Y, İ.H.B, E.A.T ve B.Ş. adli işlem için Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetten çıkışta bir araç sürücüsü, damadı kastederek "Her şey Ömer için" dedi.
"TRAFİKTE RAHATSIZLIK VERDİĞİMİZ İÇİN İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİZ"
Düğün konvoyundaki damat Sait Ömer Topaloğlu, "Biz düğün sahibiyiz, damadız. Bizim arkadaşlar, tabi benim için yaptılar. İster istemez trafiği kapattılar. Drift de yapmış olabilirler. Bunların cezasını devletimiz kesmiştir. Bunların bedelleri ödenmiştir. Trafikte rahatsızlık verdiğimiz için insanlardan özür dileriz. Haklarını helal etsinler" dedi.
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