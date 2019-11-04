TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
İstanbul, Ataşehir TEM Otoyolu'nda drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi. Polis ekipleri, trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.
TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.
POLİS PEŞLERİNDE
Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kabus gibi! Bir ile daha sıçradı...
- İstanbul'a 20 saat su yok! İşte kesintinin başlayacağı saat...
- Bakan duyurmuştu! Türkiye gerekeni yaptı
- Ömür boyu nafakaya son!
- O cani hakkında yeni gelişme!
- İşte vapurdaki sapık için istenen ceza
- Osmaniye’de feci kaza! 1 aylık bebek...
- Kahve kanser yapıyor mu?
- Sevgili dehşeti! Bakın ne hale getirdi
- Şoke eden olay! Musluktan çıktı...
Daha Fazla Gör
- Mardin'de şoke eden olay! Musluktan yılan çıktı...
- Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Bakan Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Bunun bedelini millet sana ödetecektir!
- Türkiye'nin gururu "Bora-12" ile hedefi 12'den vuruyor! Katar polisi de test etti
- Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova: Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenler yaptı
- Son dakika: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak devriye
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi
- Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebi
- Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- ABD petrol için Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor! Amaç sadece petrol mü?
- İstanbul Emniyeti'nin özel köpeklerinin zorlu eğitimi görüntülendi! Operasyon gerçeği aratmadı