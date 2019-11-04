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TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
POLİS PEŞLERİNDE! ŞU YAPTIKLARINA BAKIN

, Otoyolu'nda drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi. Polis ekipleri, trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada TEM OTOYOLU'NU TRAFİĞE KAPATIP DRİFT YAPAN MAGANDALAR KAMERADA

POLİS PEŞLERİNDE

Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

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