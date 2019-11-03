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Tavuk dönerden zehirlenen 67 kişi hastanelik oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
TAVUK DÖNERDEN ZEHİRLENEN 67 KİŞİ HASTANELİK OLDU

’da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Erenler mahallesinde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen onlarca kişi zehirlendi.  Tavuk dönerden zehirlenen 67 kişi, 'nde tedaviye alındı.

Edinilen bilgilere göre; çoğu üniversite öğrencisi 67 kişi, gece mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ambulans ve kendi imkanları ile Acil Servisi'ne başvurdu. İlk belirlemelere göre aynı saatlerde hastaneye başvuran 67 kişiye de gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan zehirlenen kişilerin bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde aynı dönerciden döner yedikleri öğrenildi.

Meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri zehirlenen öğrencilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinden numune alınarak araştırma başlatıldı.

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