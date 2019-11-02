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Son dakika! İstanbul, Arnavutköy'de büyük yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
İSTANBUL'DA, BÜYÜK YANGIN! DUMANLAR GÖK YÜZÜNÜ KAPLADI

Arnavutköy'de bir fabrikada çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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