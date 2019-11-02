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6 bin Euro aldı, İtalya diye Büyükada'ya yolladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
6 BİN EURO ALDI, İTALYA DİYE BÜYÜKADA'YA YOLLADI

İstanbul 'ndan 'ya gitme hayaliyle yola çıkan 3 uyruklu , 'da polis ekiplerine yakalandı.3 Afgan kendilerini kandıran hemşehrileri Hüseyin Y. isimli kişiden şikayetçi oldu. Huseyin Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İtalya'ya hayali kuran 3 kişi işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

'nda uyruklu bir kişi, 3 vatandaşını yasa dışı yollardan 'ya götürmek üzere anlaştı. Afgan göçmenler toplam 6 bin Euro vererek İtalya'ya gitmek için anlaştıkları kişiye paralarını ödedikten sonra 23 Ekim'de Eminönü'ne gitti.

İTALYA İÇİN ÖDEME YAPTILAR

Afgan kaçakçısı, Sayed Jamıl B., Faizah H. ve Alo Asqal H.'yi İtalya'ya giden vapur diye Adalar vapuruna bindirerek kayıplara karıştı. 'da inen 3 Afgan göçmen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde hemşehrileri olan 22 yaşındaki Huseyin Y.'ye İtalya'ya gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Polis ekipleri şikayet üzerine yaptığı çalışmalarda Huseyin Y.'yi Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 24 Ekim'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Huseyin Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İtalya'ya gitmek için yola çıkan 3 göçmen sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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