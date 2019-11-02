Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı
Adana’da birkaç imam, kafasına bidon sıkışmış şekilde gördükleri köpeği yakalayıp kurtardı. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi. İmam İdris Nuroğlu, "Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı” diye konuştu.
Pozantı ilçesinde otomobille seyir halindeki imamlar, yolda kafasına bidon sıkışmış şekilde ilerleyen köpeği gördü. Yardıma koşan imamlar köpeği yakalayarak kafasındaki bidonu bıçakla kesti. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi.
"3-4 GÜN ÖNCESİNDEN SIKIŞMIŞ AMA..."
Köpeği kurtararak su ve yemek ihtiyacını karşılayan Akçatekir Mahallesi Eser Mutlu Camii İmamı İdris Nuroğlu, "İmam arkadaşlar ile müftülüğe giderken yolun kenarında bir köpek gördük. Köpek çırpınıyordu. Kafasına yoğurt kabı sıkışmış. 3-4 gün öncesinden sıkışmış ama arkadaşlar yakalayamamış." dedi.
KURTARDILAR
İdris Nuroğlu, "Hayvan 1 haftadır bu şekilde ve aç. Bizde bunu görünce hemen yakaladık. Elimize bıçak aldık. Kabı kestik. Sonrasında köpeğin su ihtiyacını yemek ihtiyacını karşıladık. Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı" diye konuştu.
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