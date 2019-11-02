02 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
İMAMLARDAN ALKIŞLANACAK HAREKET!

’da birkaç imam, kafasına bidon sıkışmış şekilde gördükleri köpeği yakalayıp kurtardı. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi. , "Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı” diye konuştu.

Pozantı ilçesinde otomobille seyir halindeki imamlar, yolda kafasına bidon sıkışmış şekilde ilerleyen köpeği gördü. Yardıma koşan imamlar köpeği yakalayarak kafasındaki bidonu bıçakla kesti. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi.

Adana'da kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı ADANA'DA KAFASI BİDONA SIKIŞAN KÖPEĞİ YOLDAN GEÇEN İMAMLAR KURTARDI

"3-4 GÜN ÖNCESİNDEN SIKIŞMIŞ AMA..."

Köpeği kurtararak su ve yemek ihtiyacını karşılayan Akçatekir Mahallesi Eser Mutlu Camii İmamı İdris Nuroğlu, "İmam arkadaşlar ile müftülüğe giderken yolun kenarında bir köpek gördük. Köpek çırpınıyordu. Kafasına yoğurt kabı sıkışmış. 3-4 gün öncesinden sıkışmış ama arkadaşlar yakalayamamış." dedi.

KURTARDILAR

İdris Nuroğlu, "Hayvan 1 haftadır bu şekilde ve aç. Bizde bunu görünce hemen yakaladık. Elimize bıçak aldık. Kabı kestik. Sonrasında köpeğin su ihtiyacını yemek ihtiyacını karşıladık. Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN