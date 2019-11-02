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Türkiye'de aynı günde 2 mevsim yaşandı! Doğuda kar yağdı, güneyde güneş keyfi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
AYNI GÜN 2 MEVSİM!

’nin doğusunda kar yağışı hakim olurken ’da yazdan kalma günler etkisini sürdürüyor. Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabacı turistler denize girdi. Ülkenin doğusu ile kaplandı. 'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklıklarının 4-5 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği 'da, güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler, plajlara gitti. Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı.

KİTAP OKUDULAR

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları kitap okudu. 'dan tatil için gelen Suat Tuzane, kasımda denize girmenin daha keyifli olduğunu söyledi.

"SU ILIK, HARİKA"

"'nin doğusuna kar yağıyor, biz Antalya'da denize giriyoruz. Su ılık, harika." diyen Tuzane, bu mevsimde denize girmenin insanı dinamikleştirdiğini aktardı. Alparslan Caner ise her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da deniz sezonunun devam ettiğini kaydetti. Özellikle sonbaharda deniz suyunun sıcak olduğuna işaret eden Caner, "Denizin suyu sıcak. Kasımda güneşlenmek ayrı güzel." diye konuştu.

YAZDAN KALMA GÜNLER

4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'da hafta sonunun güneşli, pazartesi hafif yağmur geçişi olacağını bildirdi. Doğuda kar yağışıyla sıcaklıkların düştüğünü dile getiren Öztürk, "Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Cumaya kadar da sıcaklıklar 25-27 derecelerde seyredecek. Sıcaklık 4-5 derece mevsim normallerinin üstünde." dedi.

DOĞU VE KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI

Antalya hala kışa girememişken, ülkenin doğusu ile kaplandı. Doğu ve 'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı bile. Sürücülerin zor anlar yaşadığı ve , yolların kapandığı , gece geç saatlerden itibaren sıcaklığın ciddi derecede düştüğü , , ve 'da hafta başından itibaren yağışların etkisini sürdüreceği belirtiliyor.








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