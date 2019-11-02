Fahri trafik müfettişi olma şartları neler? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur, görevleri neler?
Fahri trafik müfettişi olma şartları neler? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur, görevleri neler? Bu soruların yanıtları, İçişleri Bakanlığı'nın 14 bin 716 fahri trafik müfettişi alım kararı sonrası yoğun şekilde aranıyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, fahri trafik müfettişi sayısını artıracağını duyurdu. Artışla bu rakam 35 bini bulacak. Peki, Fahri trafik müfettişi olma şartları neler? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur, görevleri neler? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı 14 bin 716 fahri trafik müfettişinin göreve başlayacağını duyurdu. Gönüllülük esasına göre çalışan fahri trafik müfettişleri, trafik denetimlerinde önemli rol oynayacak. Rapor tutma, emniyete bildirme hakkı olan fahri trafik müfettişliğine yoğun başvuru olması bekleniyor. Peki, fahri trafik müfettişi olma şartları neler? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur, görevleri neler? İşte tüm detaylar...
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ NEDİR?
Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce "Fahri Trafik Müfettişliği" görevi verilebiliyor. İçişleri Bakanlığı da, trafik güvenliği sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini ekleyecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısına, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, bu sayıyı 34 bin 716'ya çıkaracak.
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