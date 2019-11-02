02 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

KKTC'de feci kaza! Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
BU FOTOĞRAFTAN GERİYE ACI KALDI!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () bu sabah meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Polis Memuru ile 43 yaşındaki eşi hayatını kaybetti.

Olay, 01.30 civarında Güzelyurt İçesi ile Lefkoşa İlçesi anayolu üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki 'ın idaresindeki araç, idaresindeki araca arkadan çarptı. Yılmaz'ın sürdüğü araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sol tarafına savruldu ve park halinde bulunan bir TIR'a çarptı.

İKİ KIZLARI VAR

sonucunda, iki kız çocuğu annesi olan Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan polis memuru eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mustafa Ürcan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis Genel Müdürlüğü, Devrim Yılmaz için yayımladığı mesajda "Teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN