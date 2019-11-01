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Tünel çıkışında heyelan sonrası kaza: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
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'da ’nun çıkışına, heyelan nedeniyle toprak yığını ve ağaçlar düştü. Bu sırada 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili olurken, 'nda bulunan çıkışında heyelan meydana geldi. Yamaçtaki toprak yığını ile sürüklenen ağaçlar da yola düştü. Heyelan sırasında, 'dan yönüne giden sürücülerin araçları, kontrolden çıkıp, çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 3 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla .

YENİDEN AÇILDI

Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Heyelan nedeniyle yola sürüklenen toprak yığını ve ağaçlar ile araçlarından kaldırılmasıyla bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yeniden açıldı.

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