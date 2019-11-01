İstanbul'da polisten kaçan şüpheli yakalandı! Çocuk dilendiriyormuş
Sarıyer'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçınca polisi alarma geçiren minibüs sürücüsü, yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından Ümraniye'de yakalandı. Yakalanacağını anlayınca minibüsü sokak üzerinde bırakarak, yaya olarak kaçıp saklandığı evde yakalanan şüphelinin hırsızlık ve çocuk dilendirmekten sabıkalı olduğu öğrenildi.
Sarıyer Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yolda seyir halinde olan 41 TL 581 plakalı minibüs sürücüsünü şüpheli bularak 'dur' ihtarından bulundu. Şüpheli, durmayarak minibüsüyle kaçmaya başladı. Polisin uyarılarına rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçti.
ALARMA GEÇTİLER
Telsizden anons edilmesiyle polis alarma geçti. Çevredeki birçok polis ekibi şüpheli minibüsün peşine takıldı. Şile yolunda süren kovalamaca Ümraniye'de sürdü. Şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirmek için çaba harcadı.
POLİS OTOSUNA BİNDİRDİ
Ekiplerden kaçamayacağını anlayan şüpheli, minibüsü Ferdi Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polis şüphelinin sokak üzerinde bir eve girdiğini belirledi. Sarıyer ekipleri ve Ümraniye Asayiş Büro ekipleri, etrafını çevirdikleri evde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Ekipler, minibüste inceleme yaptı. Şüpheli Erdal. S.'nin, hırsızlık ve çocuk dilenci çalıştırmaktan poliste suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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