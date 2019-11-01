Eylem Gülçin Kanık'ın cezaevine girmemek için yaptığı plan sonu oldu
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası alan ve cezaevine girmemek için yurt dışına kaçmayı planlayan Eylem Gülçin Kanık isimli kadın, kendisini yurt dışına çıkarmak için anlaştığı kişiler tarafından önce boğuldu sonra da yakıldı. Cinayet ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet, 1'isi ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanık ise beraat etti.
Olay, 7 Ekim 2017 tarihinde Didim ilçesi Çamlık Mahallesi, Manastır Koyu mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda ceset gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış çıplak kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik çıkmayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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