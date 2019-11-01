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Eylem Gülçin Kanık'ın cezaevine girmemek için yaptığı plan sonu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
YAPTIĞI PLAN SONU OLDU! ÇIPLAK HALDE...

Dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası alan ve cezaevine girmemek için kaçmayı planlayan isimli kadın, kendisini yurt dışına çıkarmak için anlaştığı kişiler tarafından önce boğuldu sonra da yakıldı. ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet, 1'isi ise cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanık ise beraat etti.

Olay, 7 Ekim 2017 tarihinde Didim ilçesi Çamlık Mahallesi, Manastır Koyu mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda ceset gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış çıplak kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik çıkmayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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