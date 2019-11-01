01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Antalya'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Körfezi'nde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine saat 13.17'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Körfezi'nde oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13:17'de yerin 50 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 4

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak ölçtü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN