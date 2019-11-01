Son dakika: Antalya'da 3,8 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Antalya Körfezi'nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine saat 13.17'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Antalya Körfezi'nde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13:17'de yerin 50 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 4
Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak ölçtü.
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