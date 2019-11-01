CHP'li belediye sayesinde Maltepe'de çöp dağları geri döndü! Klozet atan bile var

İstanbul Maltepe'de CHP'li belediyenin temizlik işçilerinin haksız sebeple işçi çıkarması sebebiyle protestolar başladı ve günlerdir çöpler toplanamıyor. Vatandaş, ilçenin adını 'çöptepe' olarak kullanıyor. İlçenin sokakları çöpten ve kokudan geçilmemeye başladı.

Son yerel seçimlerde CHP'li Ali Kılıç'ın Belediye Başkanı seçildiği İstanbul Maltepe'de çöp sorunu günlerdir çözüme kavuşamadı ve ilçenin sokakları çöpten ve kokudan geçilmemeye başladı.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Maltepe Belediyesi'nin temizlik işlerindeki taşeron şirketi MATAŞ işçileri toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar nedeniyle iş bıraktı. Devam eden grev nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin birikmesi devam ediyor.

ÇÖP TEPELERİ OLUŞTU

İşçilerin çöp kamyonlarını çalıştırmaması nedeniyle ilçedeki çöpler toplanamadı. Konteynerlerden taşan çöpler tepe oluşturdu. İlçe sakinleri ise kötü koku ve görüntü nedeniyle durumdan şikayetçi oldu.

KLOZET BİLE VAR

Son çekilen görüntülerde konteynerlerden taşan çöpler etrafa saçılmış halde, sağlık açısından da tehlike oluşturduğu görülüyor. Çöp konteynerinin yanında klozet bile var.