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CHP'li belediye sayesinde Maltepe'de çöp dağları geri döndü! Klozet atan bile var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
ÇÖP DAĞLARI GERİ DÖNDÜ! KLOZET ATAN VAR

İstanbul 'de 'li belediyenin temizlik işçilerinin haksız sebeple işçi çıkarması sebebiyle protestolar başladı ve günlerdir çöpler toplanamıyor. Vatandaş, ilçenin adını 'çöptepe' olarak kullanıyor. İlçenin sokakları çöpten ve kokudan geçilmemeye başladı.

Son yerel seçimlerde 'li 'ın Belediye Başkanı seçildiği İstanbul 'de çöp sorunu günlerdir çözüme kavuşamadı ve ilçenin sokakları çöpten ve kokudan geçilmemeye başladı.

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde sokaklar çöp içinde Başkan Ali Kılıç, VIP araç peşinde CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDE SOKAKLAR ÇÖP İÇİNDE BAŞKAN ALİ KILIÇ, VIP ARAÇ PEŞİNDE

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Maltepe Belediyesi'nin temizlik işlerindeki taşeron şirketi MATAŞ işçileri toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar nedeniyle iş bıraktı. Devam eden grev nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin birikmesi devam ediyor.

ÇÖP TEPELERİ OLUŞTU

İşçilerin çöp kamyonlarını çalıştırmaması nedeniyle ilçedeki çöpler toplanamadı. Konteynerlerden taşan çöpler tepe oluşturdu. İlçe sakinleri ise kötü koku ve görüntü nedeniyle durumdan şikayetçi oldu.

KLOZET BİLE VAR

Son çekilen görüntülerde konteynerlerden taşan çöpler etrafa saçılmış halde, sağlık açısından da tehlike oluşturduğu görülüyor. Çöp konteynerinin yanında klozet bile var.

İşte "ÇÖPTEPE"den gelen fotoğraflar:

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baskan baskan

hersey çok güzel olacak, hersey eskisi gibi olacak, hersey dedigimiz gibi oldu iyiki istanbul'a geldin ekrem papazoglu istanbul'lular unutmus'tu bu görüntüleri sayende tazelenmis oldu siz AK partiyi daha çok ariyacaksiniz AK parti'nin B...k...u bile olamazsiniz, chp zihniyetine sesleniyorum sizin bir pisikolojik sorununuz mu var ? sanki kafaniz eskiye takilmis gibi yada yeni turkiye'yi hizla büyümesini hazmedemiyormus gibi halleriniz var tavsiyem sizin bir iyi bir hoca'ya ihtiyaciniz var çünki içiniz'deki iman gitmis temizlik iman'dan gelir derler'ya ondan diyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.11.2019 14:38
Semra Semra

CHP ye oy verenler bunları bilerek oy verdi hak edenler beter olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.11.2019 14:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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