CHP'li belediye sayesinde Maltepe'de çöp dağları geri döndü! Klozet atan bile var
İstanbul Maltepe'de CHP'li belediyenin temizlik işçilerinin haksız sebeple işçi çıkarması sebebiyle protestolar başladı ve günlerdir çöpler toplanamıyor. Vatandaş, ilçenin adını 'çöptepe' olarak kullanıyor. İlçenin sokakları çöpten ve kokudan geçilmemeye başladı.
Son yerel seçimlerde CHP'li Ali Kılıç'ın Belediye Başkanı seçildiği İstanbul Maltepe'de çöp sorunu günlerdir çözüme kavuşamadı ve ilçenin sokakları çöpten ve kokudan geçilmemeye başladı.
İŞÇİLER İŞ BIRAKTI
Maltepe Belediyesi'nin temizlik işlerindeki taşeron şirketi MATAŞ işçileri toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar nedeniyle iş bıraktı. Devam eden grev nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin birikmesi devam ediyor.
ÇÖP TEPELERİ OLUŞTU
İşçilerin çöp kamyonlarını çalıştırmaması nedeniyle ilçedeki çöpler toplanamadı. Konteynerlerden taşan çöpler tepe oluşturdu. İlçe sakinleri ise kötü koku ve görüntü nedeniyle durumdan şikayetçi oldu.
KLOZET BİLE VAR
Son çekilen görüntülerde konteynerlerden taşan çöpler etrafa saçılmış halde, sağlık açısından da tehlike oluşturduğu görülüyor. Çöp konteynerinin yanında klozet bile var.
İşte "ÇÖPTEPE"den gelen fotoğraflar:
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hersey çok güzel olacak, hersey eskisi gibi olacak, hersey dedigimiz gibi oldu iyiki istanbul'a geldin ekrem papazoglu istanbul'lular unutmus'tu bu görüntüleri sayende tazelenmis oldu siz AK partiyi daha çok ariyacaksiniz AK parti'nin B...k...u bile olamazsiniz, chp zihniyetine sesleniyorum sizin bir pisikolojik sorununuz mu var ? sanki kafaniz eskiye takilmis gibi yada yeni turkiye'yi hizla büyümesini hazmedemiyormus gibi halleriniz var tavsiyem sizin bir iyi bir hoca'ya ihtiyaciniz var çünki içiniz'deki iman gitmis temizlik iman'dan gelir derler'ya ondan diyorumcevapla 01.11.2019 14:38
CHP ye oy verenler bunları bilerek oy verdi hak edenler beter olsuncevapla 01.11.2019 14:35
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