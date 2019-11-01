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Mezardaki ağaçtan her yıl 600 kilo elma toplanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
MEZARDAKİ AĞAÇTAN HER YIL 600 KİLO ELMA TOPLANIYOR

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, 1973'te hayatını kaybeden Mehmet Erenler'in mezarının içinde yetişen ağacından her sene 600 kiloya yakın ürün toplanıyor.

Kent merkezine bağlı Uçhisar beldesinde, 1973 yılında, 68 yaşındayken hayatını kaybeden Mehmet Erenler, vasiyeti üzerine kendilerine ait bahçesinde toprağa verildi.

HER SENE 600 KİLO ELMA

Erenler defnedildikten bir süre sonra mezarının içinden elma tohumu filizlendi. Fidanı kesmeyen aile bireyleri, yıllar içinde yetişen ağaçtan artık her sene 600 kiloya yakın elma topladıklarını söyledi.

Mezardaki ağaçtan her yıl 600 kilo elma toplanıyor MEZARDAKİ AĞAÇTAN HER YIL 600 KİLO ELMA TOPLANIYOR

29 SENEDİR MEYVE VERİYOR

Mehmet Erenler'in torunu Musa Erenler (68), geçirdiği rahatsızlık sonucu 'de hayatını kaybeden dedesini elma bahçesine defnettiklerini söyledi.

Erenler, dedesinin mezarını yaptırdıktan sonra topraktan elma fidanı çıktığını belirtip, kök salarak, büyüdüğünü ve 1990 yılından beri de ürün verdiğini anlattı. Musa Erenler, mezardaki ağacın da diğer araçlar kadar verimli olduğunu ve her yıl ailesi birlikte gelip, ürün topladıklarını söyledi.

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