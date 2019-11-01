01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Karaman'da şüpheli ölüm! İhbar polisi alarma geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
POLİSİ ALARMA GEÇİREN İHBAR!

'da 1 kişi aracının içinde ölü bulundu. İncelemenin ardından ölü bulunan şahsın cesedi, otopsi için morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 711. Sokak'ta park halindeki araçta, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Beyazıt Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Doğru'nun cesedi, otopsi için morguna kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN