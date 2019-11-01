Karaman'da şüpheli ölüm! İhbar polisi alarma geçirdi
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Karaman'da 1 kişi aracının içinde ölü bulundu. İncelemenin ardından ölü bulunan şahsın cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 711. Sokak'ta park halindeki araçta, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Beyazıt Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
MORGA KALDIRILDI
Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Doğru'nun cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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