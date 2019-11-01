Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Konya'nın Ilgın ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Ailesi tarafından 16 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan tekel bayii işletmecisi Ali Yanar'ın (38), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan arkadaşları Hasan Mermer (33) ve Kerim Kayış'ın (31), Ali Yanar'ı tuvalet ihtiyacını giderirken boğazını kestikleri, cesedi yakmaya çalıştıkları, bu olmayınca da olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan su kuyusuna attığı belirlendi.
Konya Ilgın'da oturan 2 çocuk babası Ali Yanar'ın, 16 Ekim günü eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Yanar'ın görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu. Bu kişiler arasında bulunan arkadaşları Hasan Mermer ve Kerim Kayış, Ali Yanar ile aynı akşam buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını söyledi. Yanar'ı daha sonra kendi isteği üzerine bir kadın arkadaşının evine bıraktıklarını, ardından da ava gittiklerini ifade etti.
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