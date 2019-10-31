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Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
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Gelen son dakika bilgisine göre; Uşakta işçi taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.

5 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralanan 14 kişiden 13'ü hastaneye kaldırıldı. Minibüste sıkışan bir kişinin kurtarılması için itfaiye çalışma yürüttü. aralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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